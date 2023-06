Le Mariage de l’Ami Fritz 1 place du Maréchal Leclerc Marlenheim, 14 août 2023, Marlenheim.

Marlenheim,Bas-Rhin

Reconstitution d’un mariage dans la tradition alsacienne du XIXè siècle..

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 18:00:00. 0 EUR.

1 place du Maréchal Leclerc

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est



Reconstruction of a wedding in the Alsatian tradition of the 19th century.

Reconstrucción de una boda según la tradición alsaciana del siglo XIX.

Nachstellung einer Hochzeit in der elsässischen Tradition des 19. Jahrhunderts.

