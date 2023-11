Marché de Noël 1 Place du Marché Seppois-le-Bas, 24 novembre 2023, Seppois-le-Bas.

Seppois-le-Bas,Haut-Rhin

Chalets illuminés, nombreux exposants et animations. Petite restauration sur place..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:00:00. 0 EUR.

1 Place du Marché

Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est



Illuminated chalets, numerous exhibitors and animations. Small catering on the spot.

Chalets iluminados, numerosos expositores y espectáculos. Pequeño catering en el lugar.

Beleuchtete Hütten, zahlreiche Aussteller und Animationen. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

