Marché de Noël à Mainsat 1 Place du Marché Mainsat, 3 décembre 2023, Mainsat.

Mainsat,Creuse

Marché de Noël à MAINSAT à Salle du temps libre

DIMANCHE 3 DECEMBRE 2022 – 10h à 18h

Nombreux exposants :

cadeaux personnalisés, produits régionaux, bijoux, divers produits de fabrication artisanale…

Buvette et restauration rapide

Père Noël à 15h30.

1 Place du Marché

Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christmas Market in MAINSAT at Salle du temps libre

SUNDAY DECEMBER 3, 2022 – 10am to 6pm

Numerous exhibitors :

personalized gifts, regional products, jewelry, various handcrafted products…

Refreshments and fast food

Santa Claus at 3:30pm

Mercado de Navidad en MAINSAT en la Salle du temps libre

DOMINGO 3 DICIEMBRE 2022 – de 10h a 18h

Numerosos expositores :

regalos personalizados, productos regionales, joyería, productos artesanales diversos…

Refrescos y comida rápida

Papá Noel a las 15.30 h

Weihnachtsmarkt in MAINSAT in Salle du temps libre

SONNTAG, 3. DEZEMBER 2022 – 10h bis 18h

Zahlreiche Aussteller :

personalisierte Geschenke, regionale Produkte, Schmuck, verschiedene handwerklich hergestellte Produkte…

Getränke und Schnellimbiss

Weihnachtsmann um 15.30 Uhr

