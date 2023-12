Détester tout le monde 1 Place du Maire Guntz Haguenau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

fin : 2024-04-09 . L’envie de vengeance pousse irrésistiblement au crime :

comment calmer sa haine sans se déshonorer ? Comment pardonner les graves erreurs du passé sans les oublier ?

Comment accueillir une personne accusée des pires crimes et lui donner une chance de recommencer sa vie ?

Reprenant les motifs de la trilogie d’Eschyle, avec des personnages un peu rudes mais pas improbables, nous suivrons l’enchaînement des drames d’une famille de vainqueurs qui échappe à sa malédiction. Le texte de L’Orestie est ici complètement revu, gardant simplement la trame narrative. Adeline Rosenstein

joue avec la langue française : entre jeux de mots et noms de personnages coupés, le texte de cette tragédie revisitée devient humoristique. EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

