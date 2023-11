Angèle 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 26 mars 2024, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Inspiré du roman de Jean Giono Un de Baumugnes et du film Angèle de Marcel Pagnol, le spectacle est une rencontre à la scène de mots et d’émotions, un hommage universel à la terre, à la vie, à la femme. Angèle, fille de paysans, vit avec ses parents dans une ferme provençale. Un jour, elle se laisse séduire par un beau parleur marseillais, qui ne tardera pas à la mettre sur le trottoir. Un an plus tard, elle revient à la maison avec son bébé, un « bâtard ». Son père accepte de les recueillir, mais, pour sauver l’honneur de la famille, les séquestrera à la cave. Grâce à la magie de l’instant et à la propulsion simultanée du spectateur dans l’histoire, le cinéma franchit l’écran pour se poser délicatement sur la scène..

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Inspired by Jean Giono?s novel Un de Baumugnes and Marcel Pagnol?s film Angèle, the show is a meeting of words and emotions on stage, a universal tribute to the land, to life and to women. Angèle, the daughter of peasants, lives with her parents on a Provencal farm. One day, she is seduced by a smooth talker from Marseilles, who soon kicks her to the curb. A year later, she returns home with her baby, a « bastard ». Her father agrees to take them in, but to save the family honor, sequesters them in the cellar. Thanks to the magic of the moment and the simultaneous propulsion of the spectator into the story, cinema crosses the screen to land delicately on the stage.

Inspirado en la novela Un de Baumugnes, de Jean Giono, y en la película Angèle, de Marcel Pagnol, el espectáculo es un encuentro de palabras y emociones sobre el escenario, un homenaje universal a la tierra, a la vida y a la mujer. Angèle, hija de campesinos, vive con sus padres en una granja provenzal. Un día, es seducida por un charlatán marsellés que pronto la deja en la calle. Un año más tarde, regresa a casa con su bebé, un « bastardo ». Su padre acepta acogerlos, pero, para salvar el honor de la familia, los encierra en el sótano. Gracias a la magia del momento y a la propulsión simultánea del espectador en la historia, el cine traspasa la pantalla para aterrizar delicadamente en el escenario.

Inspiriert von Jean Gionos Roman Un de Baumugnes und dem Film Angèle von Marcel Pagnol ist das Stück eine Begegnung auf der Bühne von Worten und Emotionen, eine universelle Hommage an die Erde, das Leben und die Frau. Angèle, die Tochter eines Bauern, lebt mit ihren Eltern auf einem provenzalischen Bauernhof. Eines Tages lässt sie sich von einem gutaussehenden Mann aus Marseille verführen, der sie schon bald auf die Straße setzt. Ein Jahr später kehrt sie mit ihrem Baby, einem « Bastard », nach Hause zurück. Ihr Vater nimmt sie auf, aber um die Familienehre zu retten, sperrt er sie im Keller ein. Durch die Magie des Augenblicks und den gleichzeitigen Antrieb des Zuschauers in die Geschichte überwindet das Kino die Leinwand, um sich sanft auf der Bühne niederzulassen.

