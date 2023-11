Dys sur dys 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 23 mars 2024, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Dys sur dys c’est l’histoire de Pirlouit. Pirlouit est dyspraxique. Dyspraquoi ? Dyspraxique ! De la famille des troubles DYS, la dyspraxie est un peu comme une dyslexie de l’espace abstrait et physique. Enfin pas vraiment. C’est un trouble qui fait qu’on a du mal à automatiser les gestes fins, comme l’écriture, faire ses lacets, tout ça… Ça te tombe dessus comme ça, TAC ! Un T.A.C., trouble de l’acquisition de la coordination. Pirlouit est donc dyspraxique. Il va nous raconter son enfance, sa jeunesse, en traversant ses souvenirs liés à la différence, aux échecs et aux joies. Il est accompagné par l’Homme-Orchestre et par Fantômette, un fantôme unique qui, une fois-là, ne le quittera plus. Dys sur dys aborde ainsi le rapport à la norme et à la différence, par le prisme spécifique de la dyspraxie..

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Dys sur dys is the story of Pirlouit. Pirlouit is dyspraxic. Dyspra what? Dyspraxia! From the family of DYS disorders, dyspraxia is a bit like dyslexia of abstract and physical space. Well, not really. It’s a disorder that makes it hard to automate fine gestures, like writing, tying your shoelaces and so on? It just falls into your lap, TAC! A C.A.D., a coordination acquisition disorder. Pirlouit is dyspraxic. He tells us all about his childhood, his youth, through his memories of differences, failures and joys. He is accompanied by the Man-Orchestra and Fantômette, a unique ghost who will never leave him. Dys sur dys tackles the issue of normality and difference, through the specific prism of dyspraxia.

Dis en dis es la historia de Pirlouit. Pirlouit es dispraxica. ¿Dispra qué? Dispraxia De la familia de los trastornos DYS, la dispraxia es algo así como la dislexia del espacio abstracto y físico. Bueno, en realidad no. Es un trastorno que dificulta la automatización de gestos finos, como escribir, atarse los cordones de los zapatos, etc.. ¡Simplemente cae en tus manos, TAC! Un TAC, un trastorno de la adquisición de la coordinación. Así que Pirlouit es dispraxico. Nos cuenta su infancia, su juventud, a través de sus recuerdos de diferencia, fracasos y alegrías. Le acompañan el Hombre Orquesta y Fantômette, un fantasma único que nunca le abandonará. Dys sur dys aborda la cuestión de la normalidad y la diferencia a través del prisma específico de la dispraxia.

Dys auf Dys ist die Geschichte von Pirlouit. Pirlouit hat Dyspraxie. Was ist Dyspraxie? Dyspraxisch! Dyspraxie gehört zur Familie der DYS-Störungen und ist ein bisschen wie eine Legasthenie des abstrakten und physischen Raums. Nun ja, nicht wirklich. Es ist eine Störung, die es dir schwer macht, feine Bewegungen zu automatisieren, wie zum Beispiel das Schreiben, das Binden von Schnürsenkeln und so weiter Es kommt einfach so über dich, TAC! Eine T.A.C., eine Störung des Koordinationserwerbs. Pirlouit hat also Dyspraxie. Er wird uns von seiner Kindheit und Jugend erzählen, indem er seine Erinnerungen an das Anderssein, an Misserfolge und Freuden durchlebt. Begleitet wird er vom Orchestermann und von Fantômette, einem einzigartigen Geist, der ihn, wenn er einmal da ist, nicht mehr verlassen wird. Dys sur dys thematisiert die Beziehung zur Norm und zum Anderssein durch das spezifische Prisma der Dyspraxie.

