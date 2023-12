Tout ça pour l’amour 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 12 mars 2024, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:30:00

fin : 2024-03-12 21:50:00

« La littérature, c »est comme un p’tit cachet qui fait des bulles dans l’eau de la vie. » Texte ciselé, verbe savoureux et parfois fleuri interprété avec fougue et passion, ce seul-en-scène s’adresse à tous. Ceux qui ont adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter… et ceux qui ont détesté ! Inspiré de la vie de Gabrielle Russier, tout en revisitant la littérature, de l’Antigone de Sophocle à Camus, Vian ou Rimbaud, ce spectacle prend sa source dans l’histoire vraie d’une femme enseignante et nous laisse entendre un amour pur et absolu.

EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



