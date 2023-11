Comme si nous, l’assemblée des clairières 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 24 février 2024, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse – entre la Savoie et l »Isère – une chorale d »enfants disparaissait en rentrant de tournée. Un groupe entier, d »un seul coup. Sans un signe. Sans une trace. Passé le frémissement des premiers jours, le mystère cessa de faire recette et les disparus s »abîmèrent dans l »oubli. Aujourd »hui, nous décidons de reprendre le fil de l »enquête, car une lecture nouvelle de ce fait divers pourrait bien apparaître. Et si ce groupe n »avait pas disparu accidentellement ? S »il s »agissait d »une tentative délibérée d »évasion, de refus du monde guidé par l »impérieuse nécessité de vivre une aventure ? Comme si cette disparition était le premier pas vers un autre monde possible..

2024-02-24 18:10:00

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



At the end of April 1999, in the Chartreuse mountains between Savoie and Isère, a children »s choir disappeared on their way home from a tour. An entire group, in one fell swoop. Without a sign. Without a trace. After the initial thrill of the first few days, the mystery ceased to resonate, and the disappeared faded into oblivion. Today, we’ve decided to pick up the thread of the investigation, because a new reading of this story may well emerge. What if this group didn »t disappear accidentally? What if it was a deliberate attempt to escape, a refusal of the world guided by the imperative need to live an adventure? As if this disappearance were the first step towards another possible world.

A finales de abril de 1999, en el macizo de la Chartreuse, entre Saboya e Isère, un coro de niños desapareció cuando regresaba de una gira. Un grupo entero, de un solo golpe. Sin dejar rastro. Sin dejar rastro. Tras el revuelo inicial, el misterio se desvaneció y los desaparecidos cayeron en el olvido. Hoy, hemos decidido retomar el hilo de la investigación, porque puede surgir una nueva lectura de esta noticia. ¿Y si este grupo no desapareció accidentalmente? ¿Y si fue un intento deliberado de huida, un rechazo del mundo guiado por la necesidad imperiosa de vivir una aventura? Como si esta desaparición fuera el primer paso hacia otro mundo posible.

Ende April 1999 verschwand im Chartreuse-Massiv zwischen Savoyen und Isère ein Kinderchor auf dem Heimweg von einer Tournee. Eine ganze Gruppe, auf einen Schlag. Ohne ein Zeichen. Ohne eine Spur. Nach der ersten Aufregung der ersten Tage wurde das Geheimnis nicht mehr gelüftet und die Vermissten gerieten in Vergessenheit. Heute nehmen wir den Faden der Ermittlungen wieder auf, denn es könnte sein, dass sich eine neue Lesart der Ereignisse ergibt. Was, wenn die Gruppe nicht zufällig verschwunden ist? Wenn es sich um einen bewussten Fluchtversuch handelte, bei dem sich die Gruppe der Welt verweigerte, weil sie unbedingt ein Abenteuer erleben wollte? Als wäre das Verschwinden der erste Schritt in eine andere mögliche Welt gewesen.

