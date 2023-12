La vie et la mort de J. Chirac, Roi des Français 1 Place du Maire Guntz Haguenau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13 21:50:00 . Qui est Jacques Chirac ? Que cache-t-il sous son masque grotesque, conquérant et populaire ? En quoi peut-il nous révéler quelque chose de notre démocratie – ses contradictions, ses métamorphoses ? Voilà les questions qui obsèdent Ludovic et José. Nés à Verdun en 1989, ils ont grandi sous Chirac. Aujourd’hui, c’est leur génération qui fait l’Histoire… De quoi a-t-elle hérité ? Pour les deux amis, le moment est venu de réaliser un rêve : monter un grand spectacle sur le Président… Comédie onirique, enquête loufoque, portrait d’un héritage, La Vie et la mort de J. Chirac est le premier volet de la série Huit rois (nos présidents), dont l’ambition est de peindre le portrait théâtral des huit présidents de la Cinquième République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. EUR.

