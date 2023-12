What Will Have Been 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 6 février 2024, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 20:30:00

fin : 2024-02-06 21:35:00

Accompagnés par une violoniste, trois acrobates repoussent les limites du cirque contemporain avec une proposition intime et profondément émouvante. La partition musicale mélange Bach, Vivaldi et musique électronique. Chez Circa, la recherche du mouvement et de la figure s’exprime jusque dans le moindre détail. Les gestes sont précis, infiniment aboutis et remplis d’une force visuelle étonnante. La poésie cède la place à l’énergie et les artistes se font alors virevoltants et intrépides jusqu’à nous couper le souffle. Cette création réaffirme l’amour de la compagnie pour le mélange si unique entre musique classique et cirque contemporain.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme de Haguenau