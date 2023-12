La Petite Sorcière 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 3 février 2024, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 17:00:00

fin : 2024-02-03 17:55:00

.

La petite sorcière a des ennuis ! À 127 ans, elle est encore trop jeune pour se rendre au bal de la nuit de Walpurgis. Tant pis, faisant fi des conseils d’Abraxas, son fidèle corbeau, elle chevauche, en cachette, son balai en direction de Blocksberg, la montagne aux sorcières. Mais elle se fait prendre par sa tutrice Rumpumpel et est aussitôt punie par le comité des sorcières. Elle n » »aura le droit de venir au bal de l’année prochaine qu’à la condition de devenir une bonne sorcière. Alors maintenant, il faut s » »entraîner ! Et le plus important : ne plus faire de bêtises, seulement de bonnes actions ! Va-t-elle réussir cette épreuve difficile ?

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



