Méandres 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 27 janvier 2024, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:00:00

fin : 2024-01-27 17:35:00

Méandres nous conte l’histoire de Thésée et du Minotaure à travers une création chorégraphique esthétique et poétique. C’est en partant de cette légende que Sara Pasquier a voulu créer un spectacle pour les tout-petits et les à peine plus grands. Une histoire dansée où chacun pourra s’identifier au personnage principal : Thésée, le héros qui devra vaincre le Minotaure et sortir du labyrinthe grâce au fil d’Ariane..

Méandres nous conte l’histoire de Thésée et du Minotaure à travers une création chorégraphique esthétique et poétique. C’est en partant de cette légende que Sara Pasquier a voulu créer un spectacle pour les tout-petits et les à peine plus grands. Une histoire dansée où chacun pourra s’identifier au personnage principal : Thésée, le héros qui devra vaincre le Minotaure et sortir du labyrinthe grâce au fil d’Ariane.

Méandres nous conte l » »histoire de Thésée et du Minotaure à travers une création chorégraphique esthétique et poétique. C’est en partant de cette légende que Sara Pasquier a voulu créer un spectacle pour les tout-petits et les à peine plus grands. Une histoire dansée où chacun pourra s’identifier au personnage principal : Thésée, le héros qui devra vaincre le Minotaure et sortir du labyrinthe grâce au fil d’Ariane. Ce mythe est un prétexte pour parler de nous, de l » »homme, de son parcours, de son chemin de vie, de ses origines et de ses rencontres. Combat éternel contre son propre inconscient : les dédales de sa pensée.

EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme de Haguenau