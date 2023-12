Dividus 1 Place du Maire Guntz Haguenau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Haguenau Dividus 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 23 janvier 2024, Haguenau. Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 20:30:00

Dividus se déroule dans un futur dystopique, où tout a été oublié. La nécessité du spectacle vivant a été effacée de toutes les mémoires. Seuls restent quelques témoins du passé qui s’agitent sur une scène ceinte de grands pans de tissus. Sous le couvercle de cette capsule temporelle, les danseurs creusent leur empreinte pour les générations futures, dans le sillon d’une question essentielle aux danseurs : quels mouvements laisser derrière eux, quels gestes transmettre ? Chacun éprouve alors son style, étudie chaque posture, puisant aussi bien dans la danse contemporaine que dans les figures de break et de hip-hop pour n » »extraire que l’essentiel : ce qui nous définit en tant qu’individu au milieu du collectif, ce qui nous distingue des autres. Spectacle proposé dans le cadre du festival Décadanse EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

