Théâtre Alsacien : Traum Ferie ! 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 13 janvier 2024, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Pièce en deux actes présentée par le Théâtre alsacien, mise en scène de Christian Roth

le Théâtre Alsacien de Haguenau (TAH) présente « Traum Ferie ! », une comédie vaudeville en deux actes tout à fait inédite..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Two-act play presented by Théâtre Alsacien, directed by Christian Roth

théâtre Alsacien de Haguenau (TAH) presents « Traum Ferie! », a brand-new vaudeville comedy in two acts.

Una obra en dos actos presentada por el Théâtre alsacien, dirigida por Christian Roth

el Théâtre Alsacien de Haguenau (TAH) presenta « ¡Traum Ferie! », una nueva comedia de vodevil en dos actos.

Stück in zwei Akten, präsentiert vom Elsässischen Theater, Regie: Christian Roth

das Théâtre Alsacien de Haguenau (TAH) präsentiert « Traum Ferie! », eine völlig neue Vaudeville-Komödie in zwei Akten.

