Eux 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 17 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 11:00:00

fin : 2023-12-17 12:00:00

Elles, eux, nous, vous.Cette saison la Philharmonie de Poche joue avec les pronoms. Deuxième concert : EUX ! Vous savez ces petites têtes blondes, ces petits bouts qui attendent avec impatience l’arrivée du Père Noël. Les enfants quoi ! Eh bien, aidons-les à patienter en leur proposant un conte, qu’en pensez-vous ? Et pourquoi pas Casse-Noisette ? C’est de saison. En tout cas, c’est ce que les Américains préconisent pour les fêtes de fin d’année..

Elles, eux, nous, vous.Cette saison la Philharmonie de Poche joue avec les pronoms. Deuxième concert : EUX ! Vous savez ces petites têtes blondes, ces petits bouts qui attendent avec impatience l’arrivée du Père Noël. Les enfants quoi ! Eh bien, aidons-les à patienter en leur proposant un conte, qu’en pensez-vous ? Et pourquoi pas Casse-Noisette ? C’est de saison. En tout cas, c’est ce que les Américains préconisent pour les fêtes de fin d’année.

Elles, eux, nous, vous. Cette saison la Philharmonie de Poche joue avec les pronoms. Deuxième concert : EUX ! Vous savez ces petites têtes blondes, ces petits bouts qui attendent avec impatience l’arrivée du Père Noël. Les enfants quoi ! Eh bien, aidons-les à patienter en leur proposant un conte, qu’en pensez-vous ? Et pourquoi pas Casse-Noisette ? C’est de saison. En tout cas, c’est ce que les Américains préconisent pour les fêtes de fin d’année. Rajoutons à ce conte les dessins en « live » de Sherley Freudenreich, une douce voix (une histoire, ça se raconte) et la Philharmonie de Poche ; et nous aurons une belle matinée pour EUX (et pour nous)….

EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme de Haguenau