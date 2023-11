Dominique toute seule 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 16 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Dominique, tu dors dans les bois, pour la première fois Il fait un peu froid, tu penses à chez toi Les oiseaux ont arrêté de chanter Et les loups se sont mis à veiller Dominique, tu es seule ce soir. Comment chanter sa propre mélodie à pleine voix, quand elle ne s’accorde pas avec celle du monde ? Dominique nous emmène aux côtés d’une femme qui se sent devenir transparente..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:45:00. EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Dominique, you’re sleeping in the woods, for the first time It’s a bit cold, you’re thinking of home The birds have stopped singing And the wolves are keeping watch Dominique, you’re alone tonight. How can you sing your own melody to the full when it doesn’t fit in with the rest of the world? Dominique takes us alongside a woman who feels she is becoming transparent.

Dominique, estás durmiendo en el bosque por primera vez Hace un poco de frío, estás pensando en casa Los pájaros han dejado de cantar Y los lobos han empezado a mirar Dominique, estás sola esta noche. ¿Cómo cantar a pleno pulmón tu propia melodía cuando no encaja con el resto del mundo? Dominique nos lleva junto a una mujer que siente que se está volviendo transparente.

Dominique, du schläfst zum ersten Mal im Wald Es ist ein bisschen kalt, du denkst an zu Hause Die Vögel haben aufgehört zu singen Und die Wölfe haben angefangen zu wachen Dominique, du bist heute Nacht allein. Wie kann man seine eigene Melodie aus voller Kehle singen, wenn sie nicht mit der der Welt übereinstimmt? Dominique nimmt uns mit an die Seite einer Frau, die das Gefühl hat, durchsichtig zu werden.

