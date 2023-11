Glob 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 12 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Deux personnages étranges apparaissent sur scène. Ils sont touffus, doux et sans âge. Arriveront-ils à savoir où ils sont… et où ils vont ? Ils attendent… qui ? ou quoi ? Ils attendent que la vie passe, en cherchant quoi faire. Ils prennent le temps de regarder l’autre, de rire, de pleurer, de monter et de redescendre. Mais ils prennent surtout le temps de prendre le temps..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 21:30:00. EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Two strange characters appear on stage. They are bushy, soft and ageless. Can they figure out where they are? and where they’re going? They’re waiting? for who? or what? They wait for life to pass them by, trying to figure out what to do. They take the time to look at each other, to laugh, to cry, to go up and down. But above all, they take the time to take the time.

Dos extraños personajes aparecen en escena. Son tímidos, amables y no tienen edad. ¿Sabrán dónde están y adónde van? Están esperando… ¿a quién? o ¿qué? Esperan a que la vida pase a su lado, intentando averiguar qué hacer. Se toman el tiempo de mirarse, de reír, de llorar, de subir y bajar. Pero, sobre todo, se toman el tiempo para tomarse el tiempo.

Zwei seltsame Gestalten erscheinen auf der Bühne. Sie sind wuschelig, weich und alterslos. Werden sie wissen, wo sie sind und wohin sie gehen? Sie warten – auf wen oder was? Sie warten darauf, dass das Leben vorbeigeht, und überlegen, was sie tun sollen. Sie nehmen sich die Zeit, den anderen zu beobachten, zu lachen, zu weinen, aufzusteigen und wieder abzusteigen. Aber vor allem nehmen sie sich die Zeit, sich die Zeit zu nehmen.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Haguenau