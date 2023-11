Bob et moi 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 5 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Une nuit d’insomnie, un enfant en proie à ses démons et ses angoisses découvre Bob Marley. Une révélation qui va changer sa vie. Bob et moi offre un captivant voyage de Kingston à Miami, via l’Europe et l’Afrique qui nous fait (re)découvrir – loin des idées reçues – les facettes de la Jamaïque, berceau du reggae et du mouvement rastafari..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 21:25:00. EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



One sleepless night, a child plagued by demons and anxiety discovers Bob Marley. A revelation that would change his life. Bob et moi takes us on a captivating journey from Kingston to Miami, via Europe and Africa, to (re)discover the many facets of Jamaica, the cradle of reggae and the Rastafari movement.

Una noche de insomnio, un niño atormentado por los demonios y la ansiedad descubre a Bob Marley. Una revelación que cambiaría su vida. Bob and Me nos embarca en un viaje cautivador de Kingston a Miami, pasando por Europa y África, para (re)descubrir las múltiples facetas de Jamaica, cuna del reggae y del movimiento rastafari.

In einer schlaflosen Nacht entdeckt ein Kind, das mit seinen Dämonen und Ängsten zu kämpfen hat, Bob Marley. Eine Offenbarung, die sein Leben verändern wird. Bob und ich ist eine fesselnde Reise von Kingston nach Miami, durch Europa und Afrika, die uns die Facetten Jamaikas, der Wiege des Reggae und der Rastafari-Bewegung, (wieder) entdecken lässt.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Haguenau