Concert de Noël des classes instrumentales de l’Ecole de Musique 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 2 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Retrouvez les élèves instrumentistes de l’Ecole de Musique, petits et grands, partager avec le public un moment musical autour du temps de Noël.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:30:00. EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Join the School of Music’s instrumentalist students, young and old, as they share a musical moment with the public around Christmas time

Únase a los estudiantes de instrumentos de la Escuela de Música, jóvenes y mayores, mientras comparten un momento musical con el público en torno a la Navidad

Treffen Sie die kleinen und großen Instrumentalschüler der Ecole de Musique, um mit dem Publikum einen musikalischen Moment rund um die Weihnachtszeit zu teilen

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Haguenau