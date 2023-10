Elles 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 26 novembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Elles, eux, nous, vous. Cette saison la Philharmonie de Poche joue avec les pronoms. Premier concert : ELLES ! Compositrices, interprètes, héroïnes, oubliées… Un concert pensé comme un hommage, une ode au féminin..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 12:00:00. EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Elles, eux, nous, vous. This season, the Philharmonie de Poche plays with pronouns. First concert: ELLES! Composers, performers, heroines, the forgotten? A concert conceived as a tribute, an ode to the feminine.

Ellos, nosotros, vosotros. Esta temporada, la Philharmonie de Poche juega con los pronombres. Primer concierto: ¡ELLES! Compositoras, intérpretes, heroínas, mujeres olvidadas.. Un concierto concebido como un homenaje, una oda a lo femenino.

Sie, sie, wir, Sie. In dieser Saison spielt die Taschenphilharmonie mit den Pronomen. Das erste Konzert: SIE! Komponistinnen, Interpretinnen, Heldinnen, Vergessene? Ein Konzert, das als Hommage gedacht ist, eine Ode an die Frauen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme de Haguenau