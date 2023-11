Esencial 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 21 novembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Esencial est un spectacle qui parle de transitions. Cinq personnages qui jouent et rêvent, nous emmènent au gré de leurs aventures à travers des recoins inexplorés où la meilleure décision sera finalement de prendre le chemin le plus simple. Le public est témoin d’une architecture changeante et capable de se réinventer, de la même façon que l’être humain qui cherche à progresser..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 21:30:00. EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Esencial is a show about transitions. Five characters, playing and dreaming, take us on their adventures through unexplored corners, where the best decision will ultimately be to take the simplest path. The audience witnesses a changing architecture capable of reinventing itself, in the same way that human beings seek to progress.

Esencial es un espectáculo sobre transiciones. Cinco personajes, jugando y soñando, nos llevan en sus aventuras por rincones inexplorados donde la mejor decisión será finalmente tomar el camino más sencillo. El público asiste a una arquitectura cambiante capaz de reinventarse, del mismo modo que el ser humano busca progresar.

Esencial ist eine Aufführung, die von Übergängen handelt. Fünf spielende und träumende Figuren führen uns auf ihren Abenteuern durch unerforschte Winkel, in denen die beste Entscheidung schließlich darin besteht, den einfachsten Weg zu nehmen. Das Publikum wird Zeuge einer sich verändernden Architektur, die in der Lage ist, sich neu zu erfinden, genau wie der Mensch, der nach Fortschritt strebt.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Haguenau