L’Ogre en papier 1 Place du Maire Guntz Haguenau, 18 novembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

D’ogre, il n’en a que le caractère et la voix. Grave et rocailleuse, il s’en sert pour chanter sa vie de grande personne dont les certitudes sont souvent chamboulées par les questions des plus jeunes..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:50:00. EUR.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



All he has of an ogre is his character and his voice. Gritty and gravelly, he uses it to sing about his life as a grown-up whose certainties are often turned upside down by the questions of the younger generation.

Sólo tiene el carácter y la voz de un ogro. La utiliza para cantar sobre su vida de adulto, cuyas certezas a menudo se ven alteradas por las preguntas de los más jóvenes.

Von einem Oger hat er nur den Charakter und die Stimme. Mit ihr singt er von seinem Leben als großer Mensch, dessen Gewissheiten oft von den Fragen der Jüngeren erschüttert werden.

