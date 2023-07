Cet évènement est passé Braderie solidaire 1 Place du Gros Chêne, Maurepas Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Braderie solidaire 1 Place du Gros Chêne, Maurepas Rennes, 19 juillet 2023, Rennes. Braderie solidaire Mercredi 19 juillet, 11h00 1 Place du Gros Chêne, Maurepas Gratuit La Cohue organise sa braderie de l’été sur la place du Gros Chêne! Stands à petits prix : vêtements enfants et adultes, livres, mobiliers, vaisselles, jeux et jouets… Restauration et boissons proposées sur place : frites, gâteaux, jus, thé et café. 1 Place du Gros Chêne, Maurepas La Cohue, Place du Gros Chêne, Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

