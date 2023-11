Atelier « Penser mon jardin » 1 Place du Général Pierre Lencloître, 25 novembre 2023, Lencloître.

Lencloître,Vienne

### Construire, aménager, agrandir, rénover, … vous vous posez plein de questions et ne savez pas comment vous y prendre !

**Le CAUE de la Vienne peut vous aider.**

Que vous soyez en pleine réflexion ou déjà engagé dans un projet, nous vous proposons un cycle d’ateliers gratuits et ouverts à tous (inscription en ligne obligatoire sur [www.caue86.fr](http://www.caue86.fr)). Les ateliers sont là pour faire avancer vos projets en partageant les questionnements et idées de chacun.

Cet atelier vous apporte des outils et des conseils pour vous aider à concevoir votre espace extérieur, le penser avec son contexte et le dessiner selon son évolution..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

1 Place du Général Pierre Mairie de Lencloître

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



### Building, fitting out, extending, renovating? you’ve got lots of questions and no idea how to go about it!

**The CAUE de la Vienne can help

Whether you’re in the middle of a project or already thinking about it, we offer a series of free workshops open to all (online registration required at [www.caue86.fr](http://www.caue86.fr)). The workshops are designed to help you move your projects forward by sharing questions and ideas.

This workshop will provide you with tools and advice to help you design your outdoor space, thinking it through with its context and designing it as it evolves.

### Construir, acondicionar, ampliar, renovar… ¡tiene muchas preguntas y ni idea de cómo hacerlo!

**El CAUE de la Vienne puede ayudarle

Tanto si se lo está planteando como si ya se ha embarcado en un proyecto, le proponemos una serie de talleres gratuitos y abiertos a todos (inscripción en línea en [www.caue86.fr](http://www.caue86.fr)). Los talleres están diseñados para hacer avanzar tus proyectos compartiendo preguntas e ideas.

Este taller te proporcionará herramientas y consejos para ayudarte a diseñar tu espacio exterior, pensarlo en su contexto y diseñarlo a medida que evoluciona.

### Bauen, einrichten, vergrößern, renovieren, … Sie stellen sich viele Fragen und wissen nicht, wie Sie es anpacken sollen!

**Der CAUE de la Vienne kann Ihnen helfen

Egal, ob Sie noch mitten in den Überlegungen stecken oder bereits mit einem Projekt begonnen haben, wir bieten Ihnen eine Reihe von kostenlosen und für alle offenen Workshops an (Online-Anmeldung unter [www.caue86.fr](http://www.caue86.fr) erforderlich). Die Workshops sind dazu da, Ihre Projekte voranzubringen, indem die Fragen und Ideen aller Beteiligten ausgetauscht werden.

In diesem Workshop erhalten Sie Werkzeuge und Ratschläge, die Ihnen helfen, Ihren Außenbereich zu entwerfen, ihn mit seinem Kontext zu durchdenken und ihn entsprechend seiner Entwicklung zu zeichnen.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP