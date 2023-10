Visite commentée de l’exposition LA RUE EST HUMAINE (La mer aussi) par Olivier COSSON 1 place du Général Leclerc Fécamp, 27 décembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Profitez d’une visite commentée de l’exposition LA RUE EST HUMAINE (La mer aussi) par Olivier COSSON – Hôtel de Ville de Fécamp.

Capturer les moments de rue, les regards, rencontrer des gens, les incorporer au centre d’un décor, un peu comme un tableau, tel est l’intérêt d’Olivier COSSON lorsqu’il se saisit de son appareil.

Mardi 27 décembre de 14h à 17h

Hall de l’Hôtel de Ville.

Enjoy a guided tour of the exhibition LA RUE EST HUMAINE (The sea too) by Olivier COSSON – Fécamp Town Hall.

Olivier COSSON is interested in capturing moments in the street, meeting people and incorporating them into the center of a setting, rather like a painting, when he picks up his camera.

? Tuesday December 27, 2pm to 5pm

? City Hall

Disfrute de una visita guiada a la exposición LA RUE EST HUMAINE (El mar también) de Olivier COSSON – Ayuntamiento de Fécamp.

A Olivier COSSON le interesa captar momentos en la calle, encontrarse con la gente e incorporarla al centro de una escena, como en un cuadro, cuando coge su cámara.

? Martes 27 de diciembre, de 14.00 a 17.00 h

? Ayuntamiento

Genießen Sie eine kommentierte Führung durch die Ausstellung LA RUE EST HUMAINE (Das Meer auch) von Olivier COSSON – Hôtel de Ville de Fécamp (Rathaus von Fécamp).

Das Interesse von Olivier COSSON ist es, Momente auf der Straße und Blicke einzufangen, Menschen zu treffen und sie in die Mitte einer Szenerie zu integrieren, ein wenig wie ein Gemälde, wenn er zur Kamera greift.

? Dienstag, 27. Dezember, 14.00 bis 17.00 Uhr

? Halle des Rathauses

