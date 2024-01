Spectacle de variété française avec Maxime 1 place du Général d’Argencé 44410 Herbignac Herbignac, samedi 10 février 2024.

Spectacle de variété française avec Maxime Le Mercat Café se bouge, Maxime chante la variété française Réservation conseillée pour la restauration. Samedi 10 février, 20h00 1 place du Général d’Argencé 44410 Herbignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Le Mercat Café se bouge, Maxime chante la variété française

Réservation conseillée pour la restauration.

1 place du Général d’Argencé 44410 Herbignac 1 place du Général d’Argencé 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 53 58 76 03 »}, {« type »: « email », « value »: « patriceoliva@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/spectacle-de-variete-francaise-avec-maxime-herbignac.html »}]

CULTURE LOISIRS