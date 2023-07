Visite guidée de Bidache 1 place du Fronton Bidache, 1 juillet 2023, Bidache.

Bidache,Pyrénées-Atlantiques

A 30 minutes de Bayonne, venez découvrir le village de Bidache avec notre Raconteur de Pays, la beauté de ses maisons en pierre, l’ancien chemin de ronde et l’histoire de cette ancienne Principauté Souveraine.

Vous approcherez le château de Gramont de l’extérieur qui vous transportera aux siècles où les hôtes célèbres s’y promenaient et y dansaient au son des luths et des clavecins…. Célèbre pour sa qualité, la pierre de Bidache n’aura plus de secrets pour vous. Présente sur toutes les façades, elle embellit les ruelles du village. Les journées y étaient animées, on dit même que si la Fontaine de Talé pouvait parler, que de secrets en sortiraient….

1 place du Fronton Bureau d’accueil touristique de Bidache

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



30 minutes from Bayonne, come and discover the village of Bidache with our Raconteur de Pays, the beauty of its stone houses, the old parapet walk and the history of this former Sovereign Principality

You will approach the castle of Gramont from the outside which will transport you to the centuries where famous guests used to walk and dance to the sound of lutes and harpsichords…. Famous for its quality, the Bidache stone will have no more secrets for you. Present on all the facades, it embellishes the streets of the village. The days were animated there, it is even said that if the Talé Fountain could speak, that secrets would come out of it…

A 30 minutos de Bayona, venga a descubrir el pueblo de Bidache con nuestro Raconteur de Pays, la belleza de sus casas de piedra, el antiguo camino cubierto y la historia de este antiguo Principado Soberano

Se acercará al Castillo de Gramont desde el exterior, lo que le transportará a los siglos en los que los invitados famosos paseaban y bailaban allí al son de los laúdes y clavicordios…. Famosa por su calidad, la piedra de Bidache ya no tendrá secretos para usted. Presente en todas las fachadas, embellece las calles del pueblo. Se dice que si la Fontaine de Talé pudiera hablar, le contaría todo tipo de secretos…

30 Minuten von Bayonne entfernt, entdecken Sie mit unserem Raconteur de Pays das Dorf Bidache, die Schönheit seiner Steinhäuser, den alten Wehrgang und die Geschichte dieses ehemaligen souveränen Fürstentums

Sie nähern sich dem Schloss Gramont von außen, das Sie in die Jahrhunderte zurückversetzt, in denen berühmte Gäste hier spazieren gingen und zu den Klängen von Lauten und Cembali tanzten….. Der für seine Qualität berühmte Stein aus Bidache wird keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben. Er ist an allen Fassaden zu finden und verschönert die Gassen des Dorfes. Die Tage waren hier lebhaft, und man sagt sogar, dass, wenn der Brunnen von Talé sprechen könnte, wie viele Geheimnisse aus ihm herauskommen würden…

Mise à jour le 2023-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque