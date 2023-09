Visite guidée: L’Eglise Saint-Georges 1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat, 25 novembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Vous voulez tout savoir sur l’Eglise Saint-Georges ? Alors suivez-le guide !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 15:15:00. EUR.

1 place du Dr Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Do you want to know everything about the Church of Saint George? Then follow the guide!

¿Quiere saberlo todo sobre la iglesia de San Jorge? Entonces, ¡siga la guía!

Möchten Sie alles über die St.-Georgs-Kirche wissen? Dann folgen Sie dem Führer!

Mise à jour le 2023-03-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme