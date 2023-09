Marché à Nouic 1 place du Dr Justin Labuze Nouic, 22 septembre 2023, Nouic.

Nouic,Haute-Vienne

Un marché hebdomadaire se tient tous les vendredis matin, place du Docteur Justin-Labuze à Nouic : boucherie-charcuterie, fromage, légumes et œufs fermiers, poissons….

2023-09-22 fin : 2023-09-22 12:00:00. .

1 place du Dr Justin Labuze

Nouic 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A weekly market is held every Friday morning at Place du Docteur Justin-Labuze in Nouic: butchery, cheese, farm vegetables and eggs, fish…

Todos los viernes por la mañana se celebra un mercado semanal en la Place du Docteur Justin-Labuze de Nouic, donde se venden carnicerías, quesos, verduras y huevos de granja, pescado, etc.

Jeden Freitagmorgen findet auf dem Place du Docteur Justin-Labuze in Nouic ein Wochenmarkt statt: Metzgerei und Wurstwaren, Käse, Gemüse und Eier vom Bauernhof, Fisch…

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays du Haut Limousin