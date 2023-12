Chemin des crèches 1 place du Docteur Walter Bergheim, 25 novembre 2023, Bergheim.

Bergheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-25 10:00:00

fin : 2024-01-07 21:00:00

Laissez-vous étonner par plus de 80 crèches artisanales, représentations naïves ou véritables œuvres d’art, réalisées à base de ceps de vignes, de liège, de paille et de bien d’autres matériaux encore, dans la cité médiévale illuminée et décorée aux couleurs de Noël.

Le chemin des crèches de Bergheim propose un parcours original à la découverte de plus de 80 crèches artisanales créées par les habitants et les associations du village et mises en scène dans la cité, illuminée et décorée aux couleurs de Noël. C’est dans cette ancienne cité médiévale que les crèches sont les plus nombreuses en Alsace, représentations naïves ou véritables œuvres d’art, réalisées à base de différents matériaux.

0 EUR.

1 place du Docteur Walter

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr