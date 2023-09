Chasse aux trésors de Noël : Et que tombent les frontières ! 1 Place du Docteur Walter Bergheim, 25 novembre 2023, Bergheim.

Bergheim,Haut-Rhin

Petits et grands détectives, cette chasse est faite pour vous ! Parcourez la cité médiévale de Bergheim pour résoudre l’énigme de cette chasse et trouver le mot mystère ! Une fois découvert, venez jusqu’à l’office de tourisme pour nous le révéler !.

2023-11-25 fin : 2024-01-07 18:00:00. EUR.

1 Place du Docteur Walter

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



Young and old detectives, this hunt is made for you ! Go through the medieval city of Bergheim to solve the enigma of this hunt and find the mystery word ! Once discovered, come to the tourist office to reveal it to us !

Detectives jóvenes y mayores, ¡esta caza es para vosotros! Recorre la ciudad medieval de Bergheim para resolver el enigma de esta cacería y encontrar la palabra misteriosa Una vez descubierto, ¡venga a la oficina de turismo para revelarlo!

Kleine und große Detektive, diese Jagd ist genau das Richtige für Sie! Durchstreifen Sie die mittelalterliche Stadt Bergheim, um das Rätsel dieser Jagd zu lösen und das geheimnisvolle Wort zu finden! Wenn Sie es gefunden haben, kommen Sie zum Tourismusbüro und verraten Sie es uns!

