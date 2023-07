Journées Européennes du Patrimoine – La chapelle St-David et ses mystères 1 Place du Cimetière Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé Journées Européennes du Patrimoine – La chapelle St-David et ses mystères 1 Place du Cimetière Quimperlé, 16 septembre 2023, Quimperlé. Quimperlé,Finistère .

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

1 Place du Cimetière Chapelle Saint-David

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-06-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu 1 Place du Cimetière Adresse 1 Place du Cimetière Chapelle Saint-David Ville Quimperlé Departement Finistère Lieu Ville 1 Place du Cimetière Quimperlé

1 Place du Cimetière Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/