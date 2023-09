West Side Story 1, Place du Châtelet Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Paris,Paris

Des musiques entraînantes, un rythme endiablé, un amour impossible. West Side Story est de retour à Paris pour une toute nouvelle production. C’est au Théâtre du Châtelet à partir d’octobre et jusqu’à la fin de l’année 2023..

2023-10-20 fin : 2023-12-31 . EUR.

1, Place du Châtelet Théâtre du Châtelet

Paris 75001 Paris Île-de-France



Lively music, frenzied rhythms, impossible love. West Side Story returns to Paris for a brand-new production. It runs at the Théâtre du Châtelet from October until the end of 2023.

Música alegre, ritmo frenético, amor imposible. West Side Story vuelve a París con una nueva producción. Se representará en el Théâtre du Châtelet desde octubre hasta finales de 2023.

Mitreißende Musik, ein wilder Rhythmus und eine unmögliche Liebe. Die West Side Story kehrt mit einer brandneuen Produktion nach Paris zurück. Sie findet von Oktober bis Ende 2023 im Théâtre du Châtelet statt.

Mise à jour le 2023-07-18 par Choose Paris Region