La magie de Noël au Château de Gardères 1 Place du Château Tarbes, 26 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 15:00:00

fin : 2023-12-30 20:00:00

Pour les fêtes de fin d’année, venez pousser les portes du Château de Gardères et affiner votre curiosité pour découvrir les secrets de ce lieu chargé d’histoire !

Vous serez séduits par sa beauté architecturale et l’ambiance magique du moment : Découvrez une véritable crèche napolitaine et profitez des nombreuses décorations.

Possibilité de goûter sur place avec des gaufres liégeoises, du vin chaud et du chocolat chaud.

Venez nombreux et laissez-vous surprendre !

Le Château de Gardères en quelques mots :

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le Château de Gardères prend sa place en plein cœur d’un village des Hautes-Pyrénées (65) de 400 habitants. On trouve déjà trace du Château à partir du XVème siècle. Il fut reconstruit sur un plan XVIIIème siècle lui donnant son aspect actuel.

Détail insolite: surpris par la nuit, Philippe V, roi d’Espagne, y aurait fait étape le 29 mai 1706 avec sa suite.

Oublié, abandonné, et même pillé durant plus de 10 ans, le Château de Gardères vit aujourd’hui une « renaissance » et retrouve petit à petit son authenticité d’autrefois avec une rénovations par étapes….

Pour les fêtes de fin d’année, venez pousser les portes du Château de Gardères et affiner votre curiosité pour découvrir les secrets de ce lieu chargé d’histoire !

Vous serez séduits par sa beauté architecturale et l’ambiance magique du moment : Découvrez une véritable crèche napolitaine et profitez des nombreuses décorations.

Possibilité de goûter sur place avec des gaufres liégeoises, du vin chaud et du chocolat chaud.

Venez nombreux et laissez-vous surprendre !

Le Château de Gardères en quelques mots :

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le Château de Gardères prend sa place en plein cœur d’un village des Hautes-Pyrénées (65) de 400 habitants. On trouve déjà trace du Château à partir du XVème siècle. Il fut reconstruit sur un plan XVIIIème siècle lui donnant son aspect actuel.

Détail insolite: surpris par la nuit, Philippe V, roi d’Espagne, y aurait fait étape le 29 mai 1706 avec sa suite.

Oublié, abandonné, et même pillé durant plus de 10 ans, le Château de Gardères vit aujourd’hui une « renaissance » et retrouve petit à petit son authenticité d’autrefois avec une rénovations par étapes…

EUR.

1 Place du Château TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-15 par OT de Tarbes|CDT65