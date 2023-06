Cité médiévale d’Excideuil 1 Place du Château Excideuil, 12 juin 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Excideuil, cité médiévale, classée Petite Cité de Caractère en 2019.

Visite libre avec le livret disponible à l’office de tourisme (gratuit), et panneaux d’information, parcours Terra aventura.

Marché hebdomadaire tous les jeudis matins, marchés primés au gras et aux truffes en hiver..

1 Place du Château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This medieval town has produced the greatest troubadours of the age, including Giraut de Bornelh, admired by Dante, or Bertran de Born, poet-knight, adversary of Richard the Lionheart and the tragic

figure of the Divine Comedy.

Information leaflets are available at the Tourist Office in Excideuil.

Excideuil, ciudad medieval, clasificada como « Petite Cité de Caractère » en 2019.

Visita libre con el folleto disponible en la oficina de turismo (gratuito), y paneles informativos, ruta Terra aventura.

Mercado semanal todos los jueves por la mañana, mercados de grasa y trufa premiados en invierno.

Excideuil, mittelalterliche Stadt, die 2019 als Petite Cité de Caractère eingestuft wird.

Freie Besichtigung mit dem im Tourismusbüro erhältlichen Heft (kostenlos) und Informationstafeln, Terra aventura-Parcours.

Wochenmarkt jeden Donnerstagmorgen, im Winter preisgekrönte Märkte mit Fett und Trüffeln.

Mise à jour le 2023-06-09 par Isle-Auvézère