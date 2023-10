ET SI ON SE POSAIT EN FAMILLE?#4 1 place du champ de mars Remiremont, 7 octobre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

sur le thème « famille déconnectée/famille des connectés », venez déambuler de stands en stands (escape game, jeux de société, jeux en bois, activités manuelles, découverte des promeneurs du net, médiation animale, quizz, parcours de psychomotricité et parcours sensoriel…) de 14h30 à 18h. Entrée libre et gratuite comme pour le spectacle de hip hop des jeunes de la cabane des Sotrés de Vagney de 18h15 à 18h30.

Un cluedo géant terminera la soirée (sur inscription le jour j dès 14h30). Attention places limitées.

La tablette de M. Bazin a disparu!. Tout public

Samedi 2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-07 21:30:00. 0 EUR.

1 place du champ de mars palais des congrès

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



on the theme of « the disconnected family/family of the connected », come and wander from stand to stand (escape game, board games, wooden games, manual activities, discovering the net walkers, animal mediation, quizzes, psychomotricity and sensory courses…) from 2.30pm to 6pm. Admission is free, as is the hip hop show put on by youngsters from Vagney’s Cabane des Sotrés from 6.15pm to 6.30pm.

A giant cluedo will round off the evening (registration required from 2.30pm on the day). Places are limited.

Mr. Bazin’s tablet has disappeared!

sobre el tema « la familia desconectada/familia de los conectados », venga a deambular de stand en stand (juego de escape, juegos de mesa, juegos de madera, actividades manuales, descubrimiento de los « caminantes de la red », mediación animal, concursos, curso de psicomotricidad y curso sensorial…) de 14.30 a 18.00 h. La entrada es gratuita, al igual que el espectáculo de hip hop que ofrecerán los jóvenes de la Cabane des Sotrés de Vagney de 18.15 a 18.30 h.

La velada se completará con un cluedo gigante (inscripción previa a partir de las 14.30 h). Las plazas son limitadas.

La tableta del Sr. Bazin ha desaparecido

zum Thema « famille déconnectée/famille des connectés » (Familie ohne Verbindung/ Familie der Verbundenen), schlendern Sie von 14.30 bis 18 Uhr von Stand zu Stand (Escape Game, Gesellschaftsspiele, Holzspiele, Bastelaktivitäten, Entdeckung der Netzwanderer, Tiervermittlung, Quiz, Psychomotorikparcours und Sinnesparcours…). Freier Eintritt wie auch für die Hip-Hop-Vorstellung der Jugendlichen aus der Cabane des Sotrés in Vagney von 18.15 bis 18.30 Uhr.

Ein Riesen-Cluedo wird den Abend beenden (Anmeldung am Tag selbst ab 14:30 Uhr erforderlich). Achtung: Begrenzte Plätze.

Das Tablet von Herrn Bazin ist verschwunden!

