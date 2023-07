BAL DES POMPIERS DE REMIREMONT 1 Place du Champ de Mars Remiremont, 13 juillet 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Les Pompiers renouent avec la tradition du bal populaire.

Entrée gratuite à partir de 19h

Animation musicale et buvette sur place

Feux d’artifices de la Ville de Remiremont tirés depuis le Fort du Parmont. Tout public

Jeudi 2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

1 Place du Champ de Mars Palais des Congrès

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



The Firefighters revive the tradition of the popular ball.

Free admission from 7pm

Musical entertainment and refreshments on site

City of Remiremont fireworks from the Fort du Parmont

El Cuerpo de Bomberos revive la tradición del baile popular.

Entrada gratuita a partir de las 19.00 horas

Animación musical y refrescos in situ

Fuegos artificiales de la ciudad de Remiremont desde el Fort du Parmont

Die Feuerwehr knüpft an die Tradition des Volksballs an.

Freier Eintritt ab 19 Uhr

Musikalische Unterhaltung und Erfrischungsstände vor Ort

Feuerwerk der Stadt Remiremont, das vom Fort du Parmont aus abgefeuert wird

Mise à jour le 2023-06-18 par OT REMIREMONT