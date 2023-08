Exposition 1 place du Champ de Foire Sauvagnon, 26 août 2023, Sauvagnon.

Sauvagnon,Pyrénées-Atlantiques

Exposition et vente d’aquarelles, réalisées par Anne-Marie Dartau, au profit de l’association Neurogel en marche..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 18:00:00. EUR.

1 place du Champ de Foire Maison pour tous

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and sale of watercolors by Anne-Marie Dartau, in aid of the Neurogel en marche association.

Exposición y venta de acuarelas de Anne-Marie Dartau, a beneficio de la asociación Neurogel en marche.

Ausstellung und Verkauf von Aquarellen, gemalt von Anne-Marie Dartau, zugunsten des Vereins Neurogel en marche.

