Journée rencontre, exposition « LORIENT Ports – Une exploration sur les quais » 1 place du Champ de Foire Sauvagnon, 17 juin 2023, Sauvagnon.

Sauvagnon,Pyrénées-Atlantiques

9h/18h : Pascal Le Doaré organise une journée rencontre où les photographes Estelle SCHULMBERGER et Thierry SCHEINDER seront présents. Pascal Le Doaré présente l’exposition » LORIENT Ports, une exploration sur les quais »..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. EUR.

1 place du Champ de Foire

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am/6pm: Pascal Le Doaré organizes a day of encounters with photographers Estelle SCHULMBERGER and Thierry SCHEINDER. Pascal Le Doaré presents the exhibition « LORIENT Ports, une exploration sur les quais ».

de 9.00 a 18.00 h: Pascal Le Doaré organiza una jornada de encuentros con los fotógrafos Estelle SCHULMBERGER y Thierry SCHEINDER. Pascal Le Doaré presenta la exposición « LORIENT Ports, une exploration sur les quais ».

9h/18h: Pascal Le Doaré organisiert einen Begegnungstag, an dem die Fotografen Estelle SCHULMBERGER und Thierry SCHEINDER anwesend sein werden. Pascal Le Doaré präsentiert die Ausstellung « LORIENT Ports, une exploration sur les quais ».

Mise à jour le 2023-06-09 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN