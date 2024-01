Exposition « Portraits de bestioles » 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp, mardi 9 janvier 2024.

Début : 2024-01-09 12:00:00

fin : 2024-02-10

Cette exposition aborde de manière poétique la question de nos déchets. Elle est composée de photos et de sculptures en matériaux de récupération, représentant un animal réel ou imaginaire (un animal, un matériau). Chaque animal est photographié en studio, avec un fond de couleur, sans décor. L’objectif est de mieux comprendre les enjeux du recyclage et de la récupération des matériaux, et d’éveiller la curiosité et la créativité de chacun, en transformant et détournant les objets du quotidien. Les visiteurs disposent d’une fiche jeu à compléter. Le principe est simple : retrouver les matériaux utilisés pour chaque sculpture.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

1 Place du Champ-au-Roy Médiathèque

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne



