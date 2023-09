Reprise éveil musical – La Frat’ 1 Place du 25 Août Vasles, 20 septembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

C’est la rentrée à la Frat’ !

L’association la Fraternelle vous propose un temps d’éveil musical

Cours hebdomadaires le mercredi après midi à la salle de musique de Vasles.

Atelier animés par Anthony Malterre, intervenant diplômé.

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Nombre de places limité.

Si votre enfant est intéressé pour rejoindre une section éveil de la Frat’ c’est encore possible.

N’hésitez pas à nous contacter..

2023-09-20 fin : 2024-06-26 . .

1 Place du 25 Août La fraternelle Mairie de Vasles

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



It’s back to school at Frat’!

The Fraternelle association offers you a time of musical awakening

Weekly classes on Wednesday afternoons at the Vasles music hall.

Led by Anthony Malterre, a qualified instructor.

For children aged 3 to 7.

Limited number of places.

If your child is interested in joining an early-learning section of the Frat’, it’s still possible.

Please do not hesitate to contact us.

¡Vuelta al cole en la Frat’!

La asociación Fraternelle te propone un tiempo de iniciación musical

Clases semanales los miércoles por la tarde en la sala de música Vasles.

Dirigidas por Anthony Malterre, profesor titulado.

Para niños de 3 a 7 años.

Plazas limitadas.

Si su hijo está interesado en incorporarse a una sección de aprendizaje temprano de Frat’, aún es posible.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Es ist wieder Zeit für die Frat’!

Der Verein La Fraternelle bietet Ihnen eine Zeit der musikalischen Früherziehung an

Wöchentliche Kurse am Mittwochnachmittag im Musiksaal von Vasles.

Die Workshops werden von Anthony Malterre, einem diplomierten Lehrer, geleitet.

Für Kinder von 3 bis 7 Jahren.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Wenn Ihr Kind daran interessiert ist, sich einer Frat’ éveil-Abteilung anzuschließen, ist das noch möglich.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Mise à jour le 2023-09-23 par CC Parthenay Gâtine