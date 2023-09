Reprise éveil de l’enfant – La Frat’ 1 Place du 25 Août Vasles, 16 septembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

C’est la rentrée à la Frat’ !

L’association la Fraternelle vous propose un temps d’éveil basé sur une démarche éducative centrée sur les besoins de l’enfant.

Pour qui ?

Enfants agés de 3 à 5 ans

Par qui ?

Encadré par des bénévoles qualifiés

Quand ?

Le samedi matin

Où?

Vasles (garderie, rue du stade)

En résumé : l’éveil c’est apprendre en s’amusant !

Si votre enfant est intéressé pour rejoindre une section éveil de la Frat’ c’est encore possible.

N’hésitez pas à nous contacter..

2023-09-16 fin : 2024-06-16 11:30:00. .

1 Place du 25 Août La fraternelle Mairie de Vasles

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



It’s back to school at Frat’!

The Fraternelle association offers you a time of awakening based on an educational approach centered on the needs of the child.

Who is it for?

Children aged 3 to 5

By whom?

Supervised by qualified volunteers

When?

Saturday mornings

Where?

Vasles (nursery, rue du stade)

In short: early learning is learning while having fun!

If your child is interested in joining a Frat’ early-learning section, it’s still possible.

Don’t hesitate to contact us.

¡Vuelta al cole en la Frat’!

La asociación Fraternelle propone un programa de aprendizaje precoz basado en un enfoque educativo centrado en las necesidades del niño.

¿A quién va dirigido?

Niños de 3 a 5 años

¿Con quién están?

Supervisados por voluntarios cualificados

¿Cuándo tiene lugar?

Los sábados por la mañana

¿Dónde se celebra?

Vasles (guardería, rue du stade)

En pocas palabras: el aprendizaje precoz significa aprender divirtiéndose

Si su hijo está interesado en incorporarse a una sección de aprendizaje temprano de Frat’, aún es posible.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Es ist wieder Zeit für die Frat’!

Der Verein La Fraternelle bietet Ihnen eine Zeit der Erweckung, die auf einem erzieherischen Ansatz beruht, der sich auf die Bedürfnisse des Kindes konzentriert.

Für wen ist das Angebot gedacht?

Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren

Durch wen ?

Betreut von qualifizierten Freiwilligen

Wann

Am Samstagmorgen

Wo

Vasles (Kindergarten, rue du stade)

Kurz gesagt: Frühförderung ist Lernen mit Spaß!

Wenn Ihr Kind Interesse daran hat, sich einer Frat’ éveil-Abteilung anzuschließen, ist das noch möglich.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Mise à jour le 2023-09-23 par CC Parthenay Gâtine