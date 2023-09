OCTOBRE ROSE 1 Place du 14 Juillet Vendres, 1 octobre 2023, Vendres.

Vendres,Hérault

La Mairie de Vendres vous invite à participer à Octobre Rose ! Rendez-vous sur la petite promenade en face de la mairie où vous pourrez profiter de nombreuses activités au profit de la Ligue contre le cancer..

2023-10-01 11:00:00

1 Place du 14 Juillet

Vendres 34350 Hérault Occitanie



Vendres Town Hall invites you to take part in Pink October! Join us on the little promenade in front of the town hall, where you’ll be able to enjoy a wide range of activities in aid of the Ligue contre le cancer.

El Ayuntamiento de Vendres le invita a participar en el Octubre Rosa Encuéntrenos en el pequeño paseo frente al ayuntamiento, donde podrá disfrutar de un amplio abanico de actividades a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Das Rathaus von Vendres lädt Sie ein, am Rosa Oktober teilzunehmen! Treffen Sie sich auf der kleinen Promenade vor dem Rathaus, wo Sie zahlreiche Aktivitäten zugunsten der Krebsliga genießen können.

