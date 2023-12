CINÉMAM OPÉRA – LA FLÛTE ENCHANTÉE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 28 janvier 2024 14:30, Béziers.

Béziers,Hérault

Le dernier chef d’œuvre de Mozart vous est proposé par le Royal Opéra House avec la soprano française, Sabine Devieilhe en Reine de la nuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mozart’s last masterpiece is brought to you by the Royal Opera House, with French soprano Sabine Devieilhe as Queen of the Night. Admission free, subject to availability.

La última obra maestra de Mozart llega de la mano de la Royal Opera House, con la soprano francesa Sabine Devieilhe como Reina de la Noche. Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

Mozarts letztes Meisterwerk wird Ihnen vom Royal Opera House mit der französischen Sopranistin Sabine Devieilhe als Königin der Nacht dargeboten. Der Eintritt ist frei, solange Plätze verfügbar sind.

