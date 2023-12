CINÉMAM DOC & RENCONTRE RÉALISATEUR DU CONCEPTUEL AU FIGURATIF 1 Place du 14 Juillet Béziers, 26 janvier 2024 18:00, Béziers.

Béziers,Hérault

Chantal Lasbat montre le parcours de création de 3 artistes radicalement opposés, Bernard Lavier, Niel Toroni et Dominique Renson. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2024-01-26 18:00:00 fin : 2024-01-26 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Chantal Lasbat shows the creative careers of 3 radically opposed artists: Bernard Lavier, Niel Toroni and Dominique Renson. Free admission, subject to availability.

Chantal Lasbat muestra las trayectorias creativas de 3 artistas radicalmente opuestos, Bernard Lavier, Niel Toroni y Dominique Renson. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Chantal Lasbat zeigt den kreativen Werdegang von 3 radikal gegensätzlichen Künstlern: Bernard Lavier, Niel Toroni und Dominique Renson. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE