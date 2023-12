ATELIER CRÉATIF – LECTURE ENFANTS – BRICO’CONTER 1 Place du 14 Juillet Béziers, 24 janvier 2024 16:00, Béziers.

Béziers,Hérault

Séance de lecture d’album jeunesse, suivie d’un atelier créatif sur le même thème. Les enfants pourront repartir avec leur création. Dès 6 ans. Sur inscription et présentation de la carte d’abonné..

2024-01-24 16:00:00 fin : 2024-01-24 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A reading of a children’s book, followed by a creative workshop on the same theme. Children can take away their own creations. Ages 6 and up. Upon registration and presentation of subscriber card.

Lectura de un libro infantil, seguida de un taller creativo sobre el mismo tema. Los niños pueden llevarse sus creaciones a casa. A partir de 6 años. Inscripción obligatoria y presentación del abono de temporada.

Lesung aus einem Jugendbuch, gefolgt von einem kreativen Workshop zum selben Thema. Die Kinder können ihre Kreationen mit nach Hause nehmen. Ab 6 Jahren. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte.

