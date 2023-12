LIREN’ECHO – LA NUIT DE LA LECTURE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 20 janvier 2024 15:30, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez relayer votre voix pour lire avec les jeunes comédiens du département Théâtre Art Dramatique du Conservatoire Béziers Méditerranée. Entrée libre..

2024-01-20 15:30:00 fin : 2024-01-20 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and relay your voice to read with young actors from the Théâtre Art Dramatique department of the Conservatoire Béziers Méditerranée. Free admission.

Venga a utilizar su voz para leer con jóvenes actores del departamento de Théâtre Art Dramatique del Conservatoire Béziers Méditerranée. Entrada gratuita.

Lesen Sie mit den jungen Schauspielern der Theaterabteilung des Conservatoire Béziers Méditerranée, die Ihre Stimme weitergeben. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE