L'HOMME QUI RIT – SPECTACLE
Place du 14 Juillet
Béziers, 20 janvier 2024 17:30

Béziers,Hérault

D’après l’œuvre de Victor Hugo, une conception de Julien Guill de la Compagnie Provisoire. Suivi par 15 minutes de débat. Ados/adultes. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Based on the work of Victor Hugo, designed by Julien Guill of Compagnie Provisoire. Followed by a 15-minute discussion. Teens/adults. Free admission, subject to availability.

Basado en la obra de Victor Hugo, diseñado por Julien Guill de la Compagnie Provisoire. Seguido de un debate de 15 minutos. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita, según disponibilidad.

Nach dem Werk von Victor Hugo, ein Konzept von Julien Guill von der Compagnie Provisoire. Anschließend 15-minütige Diskussion. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

