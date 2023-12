CINÉMAM – VICE-VERSA- NUIT DE LA LECTURE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 20 janvier 2024 17:30, Béziers.

Béziers,Hérault

Diffusion du film de Pete Docter dont le thème porte sur les différent sentiments, joie, peur, colère, dégoût et tristesse. Dès 5 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2024-01-20 17:30:00 fin : 2024-01-20 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Screening of Pete Docter’s film about different feelings: joy, fear, anger, disgust and sadness. Ages 5 and up. Free admission, subject to availability.

Proyección de la película de Pete Docter sobre diferentes sentimientos: alegría, miedo, ira, asco y tristeza. A partir de 5 años. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Ausstrahlung des Films von Pete Docter, in dem es um die verschiedenen Gefühle wie Freude, Angst, Wut, Ekel und Traurigkeit geht. Ab 5 Jahren. Freier Eintritt, solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE