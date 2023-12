YAKACONTER – NUIT DE LA LECTURE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 3 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Séance de lecture d’albums jeunesse pour les enfants dès 3 ans. Sur inscription et présentation de la carte d’abonné..

2024-01-20 16:00:00 fin : 2024-01-20 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Reading of children’s books for ages 3 and up. Upon registration and presentation of subscriber card.

Lectura de libros infantiles para niños a partir de 3 años. Inscripción previa y presentación del carné de la biblioteca.

Vorlesestunde von Kinderalben für Kinder ab 3 Jahren. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE